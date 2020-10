Herzogin Meghan & Prinz Harry: Aus und vorbei!

Bei einem "virtuellen Gipfeltreffen der mächtigsten Frauen der nächsten Generation" der US-Zeitschrift "Fortune", bringt Meghan nun ihre Ablehnung gegenüber Social Media zum Ausdruck. So erklärt sie: "Ich mache mir Sorgen um Menschen, die von sozialen Netzwerken besessen sind und es ist für so viele Menschen ein großer Teil unserer täglichen Kultur - das ist eine Sucht." Ebenfalls ergänzt sie, dass sie ihren Rückzug aus den sozialen Plattformen vor allem für Sohn Archie getätigt hat: "Als Elternteil kann ich all den Spaß, die Albernheiten und die Spiele mit meinem Sohn genießen. Aber als Mutter fühle ich mich verpflichtet, die Welt für ihn zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist eine Einstellung, die ich mit meinem Mann teile." Ehrliche Worte, die zeigen: Meghan und Harry werden wohl auch weiterhin einen großen Bogen um Instagram und Co. machen...