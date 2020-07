Herzogin Meghan & Prinz Harry: Aus und vorbei! Es ist alles verloren!

Das Harry zu seiner Familie nicht mehr das beste Verhältnis hat, ist definitiv nichts Neues. Die Biografie könnte jetzt jedoch erneut einen dunklen Schatten auf die Beziehung zu seiner Verwandschaft werfen. So heißt es durch einen Palast-Insider: "Unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, was in dem Buch gesagt wird, wird es den Sussexes einen geschmacklosen Anstrich verleihen - zusätzlich zur langen Liste der Beschwerden, die es bereits über sie gibt - mal wieder." Autsch! Wie die Queen darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...