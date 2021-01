Herzogin Meghan & Prinz Harry: Aus und vorbei! Sie machen Schluss

Ein Insider berichtet nun "The Sunday Times", dass Meghan und Harry endgültig Schluss mit den sozialen Netzwerken machen. Warum? Seit ihrer Hochzeit sollen sie auf ihrem Account immer wieder heftige Hassnachrichten bekommen haben. Erst kürzlich sprach Meghan im Podcast "The Teenager Therapy Podcast" darüber, wie sehr sie auf Instagram und Co. gemobbt wird. "Man hat mir erklärt, dass man sich von allen Menschen auf der ganzen Welt, Mann oder Frau, über mich am meisten die Zunge zerrissen hat", erzählte sie offen. "Du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, denn es ist ganz egal ob du 15 oder 25 Jahre alt bist, wenn Menschen Dinge über dich sagen, die einfach nicht stimmen, dann beschädigt das stark deine emotionale Gesundheit."