Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby-Glück nach der tragischen Fehlgeburt?

Im November schockte Herzogin Meghan die Welt mit einer traurigen Beichte: Im Sommer erlitt die Frau von Prinz Harry eine Fehlgeburt. In einem emotionalen Artikel in der "New York Times" beschrieb sie den tragischen Verlust: "Ich fiel zu Boden mit ihm in den Armen und murmelte ein Schlaflied, um uns beide zu beruhigen. Ich wusste, als ich mich an mein erstgeborenes Kind klammerte, dass ich mein Zweites gerade verlor."

Diese Ehrlichkeit und der Schmerz hat die ganze Welt berührt.

Doch nun könnte die 39-Jährige wieder allen Grund zur Freude haben. Wie die amerikanische InTouch berichtet, soll die Amerikanerin wieder schwanger sein!