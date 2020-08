Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby-Hammer! "Wir sind so glücklich!"

Wie nun berichtet wird, ereilte Meghan und Harry kürzlich eine süße Baby-News! So erwartet Meghans enge Freundin Misha Nonoo ihr erstes Kind! Gegenüber "People" berichtet die schwangere Beauty: "Wir sind so glücklich! Es ist wirklich sehr aufregend und wir sind so dankbar." Wie sie weiter erzählt, soll die Schwangerschaft gut verlaufen. Das Geschlecht wollen die werdenden Eltern jedoch noch für sich behalten. Auch bei Meghan wurde in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet, dass sie und Harry Baby Archie ein Geschwisterchen schenken wollen. Nehmen sie die Schwangerschaft von Misha zum Anlass, um ihre Baby-Planung voranzutreiben?