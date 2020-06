Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby Nummer 2! Sie ist in guter Hoffnung!

Laut "New Idea" sollen einige Vertraute aus dem privaten Umfeld von Meghan bereits ausgeplaudert haben, dass sie und Harry in guter Hoffnung sind. So soll Meghan schon an dem ersten Geburtstag von Baby Archie im Mai wieder schwanger gewesen sein. Aus diesem Grund probiere Meghan auch, ihren Bauch so gut es geht zu verstecken. Was für wundervolle Neuigkeiten. Wann Harry und und seine schöne Frau ihr kleines Geheimnis wohl offiziell machen? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!