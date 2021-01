Herzogin Meghan & Prinz Harry: Baby Nummer 2! So wollen sie ihre Ehe retten!

Dass Prinz Harry mit seinem Umzug nach Amerika nicht glücklich wurde, ist kein Geheimnis. Für Meghan hatte er alles hinter sich gelassen – alles, was ihm etwas bedeutete. Doch während Meghan sich in ihrer alten Heimat gleich wieder wohlfühlte, fiel es Harry schwer, in den USA Fuß zu fassen. Der Beginn einer fatalen Spirale, die ihn immer weiter abwärtszog. Von Depressionen war die Rede. Und Meghan konnte ihn absolut nicht verstehen, ließ ihn spüren: Du stellst dich nur an! Du hast hier doch alles, es ist doch so fabelhaft in Amerika …