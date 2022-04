Herzogin Meghan & Prinz Harry: Bitter! Der wahre Grund für ihren Besuch bei der Queen

Sowohl Meghan als auch ich haben mit ihr Tee getrunken. Wir haben eine ganz besondere Beziehung. Ich liebe ihren Humor und es war einfach so schön, meine Großmutter zu sehen.“ So beschreibt Prinz Harry, der ja auch Herzog von Sussex ist, das Treffen von ihm, seiner Frau Meghan und Königin Elizabeth II.. Kam es also endlich zur großen Versöhnung? Leider nur auf den ersten Blick. Denn der wahre Grund für das Treffen mit der Queen hatte rein gar nichts mit Liebe oder Familiensinn zu tun.