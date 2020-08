Herzogin Meghan & Prinz Harry: Bittere Enthüllung nach ihrem Umzug!

Laut eines Insiders war es eigentlich der Plan von Meghan und Harry, "ihre Zeit im Commonwealth zu teilen", mit einem Haus in Kanada. Die Quelle ergänzt gegenüber "People": "Es kamen viele Dinge dazwischen, was ihren Plan erschwerte. Diese Entscheidung war nicht immer Teil des Plans. Wenn es so gewesen wäre, hätten sie nicht all die anderen Dinge durchgemacht." Oh je! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die beiden ihr neues Leben in Kalifornien dennoch in vollen Zügen genießen können!