Herzogin Meghan & Prinz Harry: Bittere News! Ihr neues Glück ist schon wieder zerplatzt!

Erst vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass Meghan und Harry Los Angeles den Rücken zu gekehrt haben, um in Montecito eine neue Heimat zu finden. Wie es hieß, soll sich Harry in der "Stadt der Engel" einfach nicht wohl gefühlt haben, sodass sich die junge Familie ziemlich schnell nach einem neuen Wohnort umgeguckt hat. Doch während es anfangs so schien, dass sie in Montecito endlich angekommen sind, ist ihr Glück nun erneut in Gefahr...