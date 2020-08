Herzogin Meghan und Prinz Harry: Corona-Drama um Baby Archie

Was wünscht sich die Herzogin von Sussex zum Geburtstag? Klar, Glück, Gesundheit, Jobangebote… aber eben auch eine Megasause! Am 4. August will Meghan es mit Freunden so richtig krachen lassen, Virus hin oder her. Das ist nicht nur für ihre Gäste gefährlich, es könnte auch Archie zum Verhängnis werden…

Wie sagte Harry mal so schön: „Was Meghan will, das bekommt sie auch!“ Vor allem von ihm. Deshalb hat er wohl auch keine Einwände gegen den Party-Plan. Social Distancing? Maskenpflicht? Lieber nicht… Die Herzogin wird 39 und möchte das angemessen glamourös begehen.

Bringt Meghan ihre Familie in Gefahr?

Schon, um mal wieder aus dem goldenen 18-Millionen-Euro-Käfig rauszukommen, wie ein Insider der „Daily Mail“ verriet. „In ihrer Villa in Los Angeles fällt ihr die Decke auf den Kopf.“ Kein Wunder: L. A. befindet sich erneut im Lockdown. Trotzdem plant Meghan, ihren Ehrentag in Montecito bei Santa Barbara mit Hollywood-Freunden zu feiern.