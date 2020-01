Herzogin Meghan und Prinz Harry: Drama in ihrer kanadischen Luxusvilla

Sie haben sich verliebt – in Kanada. (35) und seine Frau Meghan (38) verbrachten bereits die Weihnachtszeit dort und gedenken, in Zukunft die Hälfte des Jahres in dem nordamerikanischen Staat zu leben. Seitdem das Paar verkündet hat, dass es seine royalen Pflichten weitestgehend hinter sich lassen will, stellt es alle Weichen für sein neues Leben in Kanada. Nachdem Königin Elizabeth (93) ihr Einverständnis gegeben hat, dass sich ihr Lieblings-Enkel mit seiner Familie vom Hof stehlen darf, müssen Harry und Meghan allerdings künftig wohl auf eigenen Füßen stehen.

Harry und Meghan stehen vor großen Problemen

Ganz so einfach ist das allerdings nicht. Da wäre zunächst einmal die Frage, wo die Familie in Zukunft wohnen soll. Bisher mieteten sich die in einer Villa auf Vancouver Island ein. Harry und Meghan dürfen aber künftig nicht mehr auf öffentliche Gelder zugreifen – wer finanziert also nun ihre Luxusunterbringung? Etwa Meghan, die, wie spekuliert wird, wieder als Schauspielerin arbeiten und ihre eigene Modelinie herausbringen will? Harry hat nichts gelernt, womit er in Kanada beruflich durchstarten könnte…

Herzogin Meghan: Harte Worte! Kate ist für "Megixt" verantwortlich!

Widmet er sich also dann der Vollzeitbetreuung von Baby Archie und lebt von den Einkünften seiner ehrgeizigen Frau als -Star? Nächstes Problem: die Kanadier! Grundsätzlich stehen sie Meghan und Harry wohlwollend gegenüber – solange es nicht an ihre Geldbörsen geht. Gerade verriet der kanadische Premierminister JustinTrudeau (48), dass die Regierung noch unentschlossen sei, ob sie den für die Sussex-Familie erforderlichen Personenschutz bezahlen wolle. Einige Bürger beschwerten sich bereits, dass sie kein Steuergeld an das Paar verschwendet sehen wollen. Da türmt sich einiges an Startschwierigkeiten auf – hoffentlich haben sich beide alles gut überlegt...