Herzogin Meghan und Prinz Harry: Die nächste Schock-Enthüllung!

Wie durch "Express" enthüllt wurde, sollen Meghan und Harry auch beim Verkauf des Buches ihrer Finger im Spiel haben. So sollen bereits einige Freunde des Paares Bewertungen bei "Amazon" hinterlassen haben, in denen sie "Finding Freedom" in den Himmel lobten. Der Online-Händler habe somit nun die Funktion eingeführt, dass nur verifizierte Kunden eine Bewertung abgeben dürfen. Haben Harry und Meghan also doch mehr mit dem Titel zu tun, als sie behaupten? Bis jetzt äußerte sich das Paar jedenfalls noch nicht dazu...