Herzogin Meghan & Prinz Harry: Die Queen macht ihnen ein unschlagbares Angebot

Als Prinz Harry und Herzogin Meghan überraschend verkündet haben, dass sie das royale Amt niederlegen und Großbritannien verlassen, war der Aufschrei groß. Auch in den Monaten nach ihrem Exit kehrt einfach keine Ruhe ein. Besonders die Rassismus-Vorwürfe und die ausgeplauderten Familiengeheimnisse sorgen für Unmut bei den Royals. Es fühlt sich fast so an, als würden Meg und ihr Liebster immer wieder Öl ins Feuer gießen und sich damit absolut keinen Gefallen tun...