Herzogin Meghan & Prinz Harry: Die Schlinge um ihren Hals wird immer enger

"Meghan hat ein Chaos angerichtet"

Auch ehemalige Mitarbeiter kommen in der Doku zu Wort, die Meghan als Horror-Chefin bezeichnen. Daraufhin fühlte sich Meghan jetzt gezwungen, erstmals selbst Stellung zu beziehen – über ihre Anwältin. "Sie ist sicher nicht an den Mobbing-Vorwürfen schuld. Es ist einfach nicht wahr, dass sie schwierig ist. Sie ist als Chefin weder fordernd noch anstrengend", stellt die Juristin Jenny Afia von der Londoner Kanzlei Schillings klar. Um die Welt auch davon zu überzeugen, lässt Meghan nun Taten sprechen. Sie will den Snob-Stempel loswerden, der ihr durch die Doku verpasst wurde.

Erste Amtshandlung: Bei einem Flug innerhalb der USA nutzte sie jetzt keinen Privatjet, sondern stieg in eine ganz normale Passagiermaschine. Und sie kümmert sich um Talkshow-Auftritte, so wie der in der US-Show von Ellen DeGeneres vor zwei Wochen. Laut dem royalen Biografen Duncan Larcombe ("Prince Harry: The Inside Story") sind solche Auftritte ihre einzige Chance: "Meghan hat ein Chaos angerichtet und die Kontrolle über die Berichterstattung verloren. Ihre Reputation bedeutet ihr alles." Laut seines Wissens plant die Herzogin deshalb auch ein zweites Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey. Die beiden Frauen verstehen sich bekanntlich auch privat, mit kritischen Fragen muss Meghan da also nicht rechnen. Doch ob ihre Antworten der Kritik der Zuschauer standhalten werden, ist fraglich …

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich!

Herzogin Meghan will das teuerste Taufkleid aller Zeiten: