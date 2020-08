Herzogin Meghan und Prinz Harry: Die traurige Wahrheit hinter den Mauern ihrer Luxus-Villa

Acht Schlafzimmer, 16 Bäder, Weinkeller, Sauna und Gym – das neue Haus von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) lässt keine Wünsche offen. Doch war es wirklich eine gute Entscheidung, das 12-Millionen-Dollar-Anwesen in Kalifornien zu kaufen? Denn der Protz-Palast hat ein schlechtes Karma. Hinter den hohen Mauern sollen sich brutale Szenen abgespielt haben. Es ist sogar Blut geflossen...

Zuvor gehörte die Villa dem reichen Russen Sergey Grishin (54), auch bekannt als „Narbengesicht“-Oligarch.In einem schlimmen Ehestreit soll der Banker laut Gerichtsprotokoll seiner Frau eine Pistole an den Kopf gehalten und ihr die Zähne ausgeschlagen haben.

Kannten Harry und Meghan die Wahrheit?

Ob die Herzogin von Sussex wusste, mit was für einem üblen Schurken sie da Geschäfte macht? Schließlich setzt sie sich seit Jahren für Frauenrechte und gegen häusliche Gewalt ein! Für den Kauf hat das Paar angeblich eine Hypothek von acht Millionen Euro aufgenommen. Die will es in Raten von monatlich 33.000 Euro zurückzahlen, dazu kommen Strom, Angestellte und Sicherheitspersonal.