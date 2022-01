Herzogin Meghan & Prinz Harry: Die Versöhnung mit Prinz Charles ist geplatzt!

Die Versöhnung ist geplatzt

"Der Prinz von Wales war traurig, dass er nicht die Gelegenheit hatte, Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen", verrät ein Palast-Insider. Charles sei ein "fantastischer Großvater", dem etwas im Leben fehle, wenn er nicht die Möglichkeit hätte, seine Enkel zu sehen. Damit könnten die Zeichen nach all den Skandalen, Enthüllungen und Unterstellungen seitens der Sussexes also auf Versöhnung stehen. Doch statt auf seinen Vater zuzugehen, heizt Harry den Zoff weiter an und zieht jetzt sogar vor Gericht – aus reiner Geldgier, weil der Palast bei einem Besuch nicht für die Security des Paars aufkommen will.

In einer Erklärung von Harrys Anwälten heißt es: "Prinz Harry hat bei seiner Geburt ein Sicherheitsrisiko geerbt, und zwar lebenslang." Und dafür soll der britische Steuerzahler gefälligst bezahlen! Bis das passiert, wollen er und Meghan keinen Fuß ins Königreich setzen. Dabei hätte Harry doch selbst genug Geld auf dem Konto! Durch den peinlichen Größenwahn der beiden dürfte die Versöhnung bis auf Weiteres vom Tisch sein …

