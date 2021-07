Herzogin Meghan & Prinz Harry: Diese Nachricht schlägt dem Fass den Boden aus

Nach dem Austritt von Harry und Meghan aus dem britischen Königshaus, sorgen die beiden fast jede Woche für neue Negativ-Schlagzeilen. So auch jetzt! Während nämlich die Royals eine ganz genaue Vorgabe haben, wann und wie ein Baby aus ihrer Familie getauft wird, gehen Meghan und Harry bei ihrer Tochter Lilibet erneut ihren eigenen Weg. So muss der Nachwuchs der Königsfamilie nämlich spätestens drei Monate nach der Geburt getauft werden, doch wie es scheint, können Harry und Meghan diesen Zeitpunkt schon jetzt nicht mehr einhalten. Und auch das traditionelle Taufkleid der Windsors, welches jedes Neugeborenen seit 1841 beim Tauftag trägt, werden Harry und Meghan für Lilibet nicht bekommen, sollten sie für die Taufe ihrer Tochter nicht nach Großbritannien fliegen. Eine Quelle erklärt laut "OK!": "Der Palast hat auch schon davon gehört, dass Meghan und Harry ihre Tochter wahrscheinlich in den USA taufen lassen." Weiter heißt es: "Das wäre mal wieder ein Riesen-Affront gegen das Königshaus. Noch hoffen alle, dass die beiden doch nach England kommen." Oh je! Wie sich Harry und Meghan wohl entscheiden werden? Wir können gespannt sein...