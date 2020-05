Herzogin Meghan und Prinz Harry: Drama in L.A. um Baby Archie

Für ihren Neuanfang in Kalifornien haben die palastflüchtigen Sussexes sich geradezu königlich eingerichtet. Und dabei vor lauter Begeisterung offenbar die Bedürfnisse ihres Sohns vergessen. Denn das Luxus-Domizil im Nobelviertel strotzt nur so vor potenziell tödlichen Fallen für den kleinen Prinzen…

Seit ein paar Wochen ist Los Angeles die Wahlheimat von Meghan, Harry und Archie. Vor allem für Meghan ist die neue 18-Millionen-Euro-Bleibe im Promi-Hotspot Malibu perfekt, um ihre angestrebte -Karriere zu verfolgen. Und auch sonst hat „Petra Manor“ einiges zu bieten: Die im italienischen Stil gebaute Villa befindet sich in einer abgesicherten Wohnanlage, das Gelände rund ums Anwesen erstreckt sich über 12.000 Quadratmeter – unerwünschte Zaungäste haben da kaum eine Chance. Das Innere kann sich ebenfalls sehen lassen – acht Schlafzimmer, zehn Bäder, eigenes …

Baby Archie braucht jetzt besonderen Schutz

Anscheinend waren Meghan und Harry so euphorisch, dass sie sofort zugeschlagen haben – ohne dabei an ihren Sohn zu denken. Denn für ein Kind im Krabbelalter ist das prächtige Gebäude keineswegs ideal. An allen Ecken und Enden lauern Risiken. Die riesige Pool-Anlage ist völlig ungesichert! Archie könnte in einem unbeobachteten Moment ins Wasser fallen, im schlimmsten Fall ertrinken. Auch die steile Treppe, die in die oberen Stockwerke führt, ist eine gefährliche Stolperfalle, außerdem sind die Streben so weit auseinander, dass man einen kleinen Kopf hindurchzwängen könnte – auf diese Weise haben sich schon viele Kinder schwer verletzt. Und der offene Kamin im Kinosaal ist für einen Einjährigen eine Einladung zum Desaster. Da hilft wohl nur eine Armee Nannys mit Argusaugen – oder ein Trupp Handwerker, der das glamouröse Anwesen noch rechtzeitig kindgerecht umgestaltet…

