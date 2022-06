Herzogin Meghan & Prinz Harry: Ehe-Fiasko! Die Trennung ist unvermeidbar

Steht ihre Ehe vor dem Aus?

"Ich habe immer gesagt, wenn Meghan und Harry heiraten, gebe ich ihnen fünf Jahre", erklärt Hellseherin Georgina Walker nun in der australischen Radioshow "The Night Show with Mitch Churi". "Wenn ich mir die Energie zwischen ihnen anschaue, dann schauspielert sie sehr viel, aber er ist blass wie ein Geist. Ich glaube, dass er jetzt erst wirklich realisiert hat, was er aufgegeben hat. Ich glaube, das wird jetzt ein echtes Problem zwischen den beiden werden. Das Zerwürfnis wird kommen, man wird es sehen."

Georgina ist sich sicher, dass Meghan und Harry ihren fünften Hochzeitstag nicht mehr als Paar erleben werden. Ob ihre Prophezeiung wirklich wahr wird, wird sich dann ja noch zeigen...

