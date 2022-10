Herzogin Meghan & Prinz Harry: Endgültiger Schlussstrich! Er kann es nicht mehr ertragen

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan war es ein großer Schritt, die royalen Pflichten sich zu lassen und sich ein neues Leben in Kalifornien aufzubauen. Eigentlich wollten sie dort ihre Ruhe haben und die Zeit mit ihren Kindern in vollen Zügen genießen. Leider musste in den letzten Monaten aber immer wieder die Polizei anrücken. Besteht etwa ein Sicherheitsrisiko auf ihrem Anwesen?