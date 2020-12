Herzogin Meghan & Prinz Harry: Erneuter Schlag gegen die Queen! Aber diesmal gehen sie zu weit!

Eigentlich lässt sich die Queen nicht aus der Fassung bringen. Doch Harry (35) hat es jetzt geschafft. Ausgerechnet ihr Lieblings-Enkel hat die 94-Jährige bitter enttäuscht. In einer Nacht und Nebelaktion haben der Prinz und seine Frau Meghan (39) nun auch noch die letzte Brücke in ihre alte Heimat abgerissen und das Frogmore Cottage in Windsor, bis zum "Megxit" ihr schickes, teuer renoviertes Zuhause, verscherbelt.

Bereits vor zwei Wochen ließ das Paar das Cottage klammheimlich ausräumen. Umzugswagen fuhren mitten in der Nacht vor. "Sie wollten definitiv nicht gesehen werden", so ein Insider zur britischen Zeitung "Sun". Nun wohnen Harrys schwangere Cousine, Prinzessin Eugenie (30), und ihr Ehemann Jack Brooksbank (34) dort.