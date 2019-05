Herzogin Meghan und Prinz Harry: Erstes Baby-Foto bei Instagram!

Jaa, das Royal Baby ist endlich da! brachte in den frühen Morgenstunden des 6. Mai einen gesunden Jungen zur Welt. Die ganze Welt jubelt - aber viele Fragen bleiben unbeantwortet...

Wann sehen wir das Baby zum ersten Mal? Wird Meghans Vater seinen Enkel kennenlernen? Und wer kommt als Pate für das Baby infrage? Viele Fragen rund um das Royal Baby sind momentan noch offen. Herzogin Meghan und hüllen sich in Schweigen - doch Adels-Expertin Vanessa Blumhagen gibt gegenüber "Closer" Auskunft.

Prinz Harry: Erstes Interview nach der Geburt seines Babys!

"Es gibt Gerüchte, dass Meghan mit der Geburt des Kindes die Familie wieder zusammenbringen und das Kriegsbeil begraben will. Das wäre clever. Denn so würde sie auch ihren Vater endlich zum Schweigen bringen. Er will in die Familie integriert werden und wenn er das erreicht hat, nimmt er auch kein Geld mehr für irgendwelche Fotos, Statements und Interviews. Es wäre eine kluge und große Geste von ihr!", weiß die Society-Expertin vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen".

Wann zeigen Meghan und Harry ihr Baby?

"Das erste Foto werden wir sicher über den -Account sehen, den Meghan augenscheinlich selbst betreut. Einen öffentlichen Auftritt vor ihrem neuen Wohnsitz, dem Frogmore Cottage in Windsor, wird es erst einmal nicht geben. Stattdessen wird vor dem Buckingham Palace in London die goldene Staffelei aufgestellt, auf der die Geburt und das Geschlecht verkündet werden", so Vanessa Blumhagen.

Wird Mama Doria ihre Tochter künftig bei ihren Mama-Aufgaben? Auch auf diese Frage gibt es eine klare Antwort: "Nein. Doria führt ihr eigenes Leben in Los Angeles. Sie wird nur die ersten paar Wochen in England bleiben und dann wieder abreisen. Im Frogmore Cottage hat sie ein Zimmer und wird, wie es sich für eine Oma gehört, sehr oft bei ihrer Tochter und ihrem Enkel sein. Aber nicht als Nanny-Ersatz."

Herzogin Meghan: Jetzt platzt der Queen der Kragen!

Dafür gibt es jedoch jede Menge potenzielle Paten für Baby Sussex. "Fünf bis sieben Plätze sind zu vergeben. Ich glaube aber, dass es weder die Beckhams noch die Clooneys sein werden, wie häufig berichtet wurde. Stattdessen kann ich mir vorstellen, dass Meghan sich für Serena Williams entscheidet. Die Tennisspielerin ist eine enge Freundin. Harry könnte seinen Ziehvater Mark Dyer und jemanden aus dem Spencer-Clan, also der Familie seiner Mutter Diana, wählen."

Planen Harry und Meghan mit dem Baby einen Umzug ins Ausland?

"Das ist tatsächlich gut möglich! Die beiden haben vier Jahre, bis das Kind in die Vorschule kommt. Dann müssen sie also zurück nach England. Bis dahin kann ich mir gut vorstellen, dass sie nach Afrika gehen. Beide sind dort sehr engagiert und würden so den Fokus auf Problemländer ziehen. Das war auch schon Harrys Mutter Diana ein großes Anliegen."