Herzogin Meghan & Prinz Harry: Es ist aus! Sie hat genug

Catherine St-Laurent soll die Erste gewesen sein, die nach dem Ausstieg der beiden Royals für sie gearbeitet hat, als Exekutivdirektorin der "Archewell"-Stiftung. Doch wieso hat sie so plötzlich das Handtuch geworfen. Ein Insider will wissen: Sie sollte mehr Arbeit erledigen, als ihr Job es vorsah. "Ich denke, sie hatte das Gefühl, dass sie sehr viele Aufgaben für das Paar erfüllen musste, die nicht unbedingt zu ihrem Berufsbild gehörten. Catherine ist sehr temperamentvoll und hat eine große Persönlichkeit. Sie war die große Hoffnung, die Organisation zu leiten, daher ist dies eine überraschende Nachricht. Meghan und Harry haben kein großes Team in L.A., also wird es zweifellos ein Schlag sein.", so der Informant.

Catherine selbst schlägt auf ihrer LinkedIN-Seite aber versöhnliche Töne an. Dort heißt es: "Es war ein Privileg, eng mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, die ‘Archewell Foundation’ in ihrem ersten Jahr aufzubauen. Ich bin zutiefst stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und fühle mich geehrt."

Trotzdem müssen sich Harry und Meghan jetzt um Ersatz kümmern...

