Herzogin Meghan & Prinz Harry: Eskalation im Hotel! Jetzt wird es richtig schlimm

Der Streit entzündete sich am leidigen Thema Taufe. Meghan will unbedingt, dass ihre Tochter in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor den kirchlichen Segen erhält. Genau wie ihr Bruder Archie (2) damals, vor dem Megxit – und trotz allem, was seither passiert ist. Die Reaktion des Palastes auf diese Zumutung war, gelinde gesagt, verhalten.

Doch das kann eine Meghan nicht auf sich sitzen lassen, sie mutierte im New Yorker Hotel zur Furie: Harry solle sich gefälligst dafür einsetzen, dass seine bucklige Verwandtschaft ihren Wünschen entspricht, fauchte sie. Bei der Auseinandersetzung wurde auch klar, worum es ihr vor allem geht: Anscheinend ist sie geradezu besessen davon, dass ihre Kinder Prinz und Prinzessin werden – was absolut nicht der Tradition entspricht, da neben den Kindern und Enkeln der Queen nur Nachkommen in direkter Thronfolge diese Titel tragen.