Herzogin Meghan & Prinz Harry: Fremdgehskandal! Warum tut sie ihm das nur an?

Im Heim der Sussexes, wie Harry und Meghan offiziell heißen, herrscht inzwischen Eiszeit – trotz der sonnigen 20 Grad Außentemperatur. "Harry weiß einfach nicht mehr, was er glauben soll", verraten Freunde. "Sie versichert ihm ihre Treue, doch er spürt, dass etwas faul ist."

Schon seit Jahren gab es immer wieder Gerüchte, dass die Herzogin es mit der Treue nicht so genau nimmt. Sogar ihre Schwester Samantha (57) ist sich sicher, dass Meghan ihren Mann von Anfang an betrog. „Als unser Vater mir erzählte, sie würde seit sechs Monaten Prinz Harry daten, war ich verwirrt“, so Samantha. "Denn das bedeutete, dass sie gleichzeitig mit Harry und dem Koch Corey zusammen war!" Außerdem war laut ihrer Schwester schon bei Meghans erster Scheidung Untreue im Spiel.

Harry wusste sogar von den Anschuldigungen. Doch Meghan überzeugte ihn, dass nur eine neidische Schwester dahintersteckte. Und so schlug der Prinz alle Bedenken in den Wind ....

Nun sprachen ihn aber gleich mehrere Freunde darauf an. "Sie wollten ihm gemeinsam von den Gerüchten erzählen", heißt es. Harry hörte ihnen aufmerksam zu. Und dann fiel ihm alles ein. Meghans strahlende Blicke, wenn sie Alexis sah. Ihr Lachen. Die auffällig unauffälligen Berührungen. Und wie häufig sie zu Serenas Tennisturnieren gefahren war! Dabei findet sie den Sport doch langweilig. Harry kochte vor Wut. Er war sicher, dass Alexis seine Frau nicht betrügen würde. Aber es war offensichtlich, dass Meghan es wollte!

"Natürlich hat er sie darauf angesprochen. Meghan leugnet alles." Doch dieses Mal glaubt Harry den Schwüren nicht blind.