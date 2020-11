Herzogin Meghan & Prinz Harry: Getrennte Wege! Die Differenzen sind einfach zu groß!

Wie nun Dr. Anna Whitelock, stellvertretende Leiterin der Fakultät für Geisteswissenschaften bei Royal Holloway und Royals-Kommentatorin, gegenüber "Express" erklärt, könnten die "Megxit"-Verhandlungen im neuen Jahr wieder für mächtig Zoff in der royalen Familie sorgen: "Ich vermute, dass sich sehr wenig ändern wird und es keine Anzeichen dafür gibt, dass Harry und Meghan in die königliche Herde zurückkehren wollen und all die Umstände und Verantwortung, die damit verbunden sind." Sie fügt hinzu: "Stattdessen ist es wahrscheinlicher, dass sich die Überprüfung auf das Kleingedruckte konzentriert, welche Art von Werbe-/Medienunternehmen die Sussexes möglicherweise betreiben wollen und was der Palast zu verbieten versucht. Kurz gesagt, die Überprüfung wird höchstwahrscheinlich die Spaltung offiziell machen, statt dass sie den Beginn einer Annäherung signalisieren würde." Wie es für Meghan und Harry wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...