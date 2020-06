Herzogin Meghan und Prinz Harry: Große Gefahr! Sie verlassen die USA!

Die jüngsten Entwicklungen in den USA gehen auch an Meghan und Harry nicht spurlos vorüber! Seit dem Tod von George Floyd sind neben friedlichen Demonstrationen auch gewaltsame Massenproteste ausgebrochen. Für Prinz Harry definitiv ein großer Grund zur Sorge! So berichtet nun ein Royals-Insider gegenüber "New Idea", dass Prinz Harry aktuell große Angst um seine kleine Familie hat. Doch damit nicht genug!