Herzogin Meghan & Prinz Harry: Hinter verschlossener Tür tobt der Ehekrieg!

So einig ist sich das Möchtegern-Powerpaar laut "Das Neue Blatt" dann wohl doch nicht: Meghan fordert für ihre Tochter Lilibet (vier Monate) eine in ihren Augen standesgemäße Taufe in Windsor – wie schon für Söhnchen Archie (2). Harry hingegen lehnt dies ab, weil er einem erneuten Krach mit seiner royalen Verwandtschaft aus dem Weg gehen möchte. Und endlich soll er seiner Frau auch mal die Meinung gesagt haben! Daraus entstanden sei dann "der schlimmste Streit, den sie je hatten", so ein Insider zum US-Magazin "InTouch". Aber nicht nur beim Thema Taufe gerieten die Schauspielerin und der Prinz aneinander: Er habe außerdem ihren extrem teuren Kleidungsstil kritisiert, heißt es. Zu recht!

Gerne setzen sich die beiden für die Armen ein, aber Meghan scheint das Geld aus dem Fenster zu werfen. Zu einem Termin in New York trug sie ein "Valentino"-Kleid (ca. 3 854 Euro) und "Cartier"-Ohrringe (ca. 14 130 Euro). Wasser predigen und Wein trinken – das kommt auch bei anderen Hollywood-Stars gar nicht gut an. Tja, sogar in ihrer neuen Heimat schwinden schon die Sympathien…