Herzogin Meghan & Prinz Harry: Ihr falsches Spiel mit der Queen wurde durchschaut

Wie nun Royal-Biograf Tom Bower gegenüber dem "Globe"-Magazin berichtet, sieht er in Harrys und Meghans Handlungen ein abgekartetes Spiel! So ist er der Meinung, dass die Zuneigung die Harry gegenüber seiner Oma in der Öffentlichkeit zum Ausdruck bringt, lediglich aus eigenen Profitgründen bestehen soll. Er offenbart: "Die Sussexes nutzen eine alte, kranke Frau aus, um ihre Glaubwürdigkeit zu boosten und ihre Kasse zu füllen." Autsch! Definitiv bittere Worte! Was Harry wohl über diese Aussage denkt? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu.