Herzogin Meghan & Prinz Harry: Falsche Liebesshow! Sie leben in Wirklichkeit getrennt

Eigentlich sollten bei den "Invictus Games" in Den Haag die kriegsversehrten Soldaten und ihre sportlichen Leistungen im Fokus stehen, doch alle Augen waren nur auf Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) gerichtet. Diese gingen bei ihrem ersten gemeinsamen Besuch in Europa seit ihrer Flucht in die USA nämlich öffentlich auf Tuchfühlung. Fast so, als wollten sie die immer heftiger aufflammenden Gerüchte um eine Ehe-Krise einfach wegküssen.

