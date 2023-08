Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt gehen sie endgültig getrennte Wege

Ihre Zusammenarbeit mit Spotify wurde nach nur einer Staffel des "Archewell"-Podcasts beendet und auch mit Netflix scheint es nicht allzu gut zu laufen. Doch Meghan will sich davon nicht unterkriegen lassen. Sie will wieder so richtig durchstarten! Wie "Bild" berichtet, hat die Schauspielerin einen Vertrag bei einer renommierten Agentur unterschrieben und zuletzt einige Meetings gehabt haben. Um wieder richtig durchzustarten, hat Meghan offenbar auch eine Strategie entwickelt! "Sie äußert sich seit einiger Zeit nicht mehr negativ in der Öffentlichkeit und ich bin mir sicher, dass ihre Agenten dahinterstecken. Sie machen es genau richtig", erklärt Hollywood-PR-Agentin Marla White gegenüber "Bild". "Egal, was Meghan jetzt sagen würde, es würde immer Negativ-Feedback mit sich ziehen. Sie muss jetzt warten, bis ihre Zeit zu glänzen gekommen ist. Erst dann kann sie aus den Vollen schöpfen. Wenn Meghan es wirklich in Hollywood schaffen will, muss sie auf ihre Berater hören."

Welche Rolle Harry dabei noch spielt? Der ist abgeschrieben! "Meghan muss sich ihr eigenes Standbein aufbauen. Harry produziert die nächste Netflix-Doku ohne sie. Sie muss einen Schritt zur Seite gehen und ihren eigenen Weg ebnen. Das muss ja nicht in einer Scheidung enden, aber ich bin der Meinung, dass sich jede erfolgreiche Frau zumindest beruflich von ihrem Mann trennen muss", so Marla weiter.