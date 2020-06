Herzogin Meghan und Prinz Harry: Jetzt haben sie alles verloren!

Es sollte alles so schön werden! Vor einigen Wochen zogen Meghan und Harry mit Baby Archie nach Los Angeles, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung! Wie es heißt, sollen die beiden in ihrer neuen Heimat weitestgehend in der Isolation hocken und sich ziemlich einsam fühlen. Doch damit nicht genug! Auch in Großbritannien sollen die beiden mittlerweile keine große Rolle mehr spielen...