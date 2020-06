Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht!

Eigentlich sollte in ihrer neuen Heimat Los Angeles alles besser werden! Nach dem "Megxit" entschlossen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry dazu in die "Stadt der Engel" zu ziehen, da Meghan in Großbritannien ihre Familie und Freunde extrem vermisst haben soll. Doch die Corona-Pandemie machte auch den beiden bei ihrer Lebensplanung einen gewaltigen Strich durch die Rechnung! So sollen Meghan und Harry seit Wochen mit Baby Archie zu Hause sitzen und sollen so gut wie keine sozialen Kontakte haben...