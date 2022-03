Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

In einem Werbeclip, der nun von "Spotify" veröffentlicht wurde, wendet sich Meghan nun erstmals wieder an ihre Fans und gibt dabei ein Update, worüber sie ihn ihrem Podcast reden möchte. Die ehemalige Herzogin erklärt, dass sie unter anderem mit "Historikern, Experten und besonderen Gästen" sprechen möchte, die den Ursprung von Vorurteilen aufdecken und erklären sollen, wie sie unsere Kultur prägen. Sie ergänzt: "Es geht darum, wie wir über Frauen sprechen: die Worte, mit denen unsere Mädchen erzogen werden und die Art und Weise, wie die Medien uns Frauen widerspiegeln." Klingt ganz danach, als müsste ihre Fans nicht mehr all zu lange warten, bis Meghan und Harry das erste Mal auf Sendung gehen. Wann wohl die erste Episode zu hören ist? Wir können gespannt sein …