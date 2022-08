Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt legen sie ihr Leben in die Hände eines Straftäters

Mega-Skandal um ihren Bodyguard

Zwar ist Alberto in Hollywood sehr bekannt, beschützte bereits Weltstars wie die Band One Direction und auch Michael Jackson († 50). Doch er hat auch ein ellenlanges Strafregister! Im Oktober 2009 wurde Alvarez wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Führerschein in Kalifornien zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Zwei Jahre später wurde er erneut betrunken am Steuer erwischt, wofür er sogar acht Tage im Gefängnis verbringen musste und eine weitere Bewährungsstrafe kassierte.

Aber noch viel schlimmer: Im Jahr 2000 zeigte ihn eine Ex-Partnerin wegen häuslicher Gewalt an, er wurde verurteilt! Nachdem die Familie von Michael Jackson von den Vorgängen erfuhr, feuerte sie den Bodyguard sofort. Bleibt die Frage: Vertraut man so jemandem sein Leben an? Haben Meghan und Harry nicht aufgepasst – oder war Meghan mal wieder nur der Hollywood-Status wichtig? Bisher haben sie trotz der hässlichen Skandale offensichtlich keine Bedenken, den Mann in die Nähe ihrer Kinder zu lassen …

Das waren die größten royalen Skandale aller Zeiten: