Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt macht ihnen die Queen einen Strich durch die Rechnung!

"Sie wollten 'Sussex Royal' an den Start bringen, aber die Königin machte dem ein Ende. Sie hatten im Januar wirklich eine andere Vorstellung davon, wie das alles ablaufen würde", heißt es nun durch die königlichen Experten Roberta Fiorito und Rachel Bowie in ihrem Podcast "Royally Obsessed". Deswegen musste Meghan und Harry nun auch den Deal mit "Netflix" abschließen, um Geld in die Haushaltskasse zu bekommen. Was Meghan und Harry wohl als nächstes Planen? Wir können definitiv gespannt sein...