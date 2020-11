Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt packt ein Freund aus!

Gestern wurde in der "New York Times" ein Essay von Meghan veröffentlicht, welches auf brutal ehrliche Art den furchtbaren Moment der Fehlgeburt beschreibt. Meghan schildert dabei detailliert ihre Gefühle und Emotionen und gibt sehr intime Augenblicke preis. Wie schlimm diese Zeit im Juli für Meghan und Harry gewesen sein muss, ist kaum vorstellbar. So wendet sich nun auch ein enger Freund der beiden an die Öffentlichkeit und berichtet, wie er das royale Paar im Sommer erlebt hat...