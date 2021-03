Herzogin Meghan und Prinz Harry: Jetzt rudern sie plötzlich zurück

Die 39-Jährige erzählte im Interview, dass sie und Harry schon drei Tage vor der eigentlichen Hochzeit geheiratet haben. "Drei Tage vor unserer Hochzeit haben wir geheiratet. Das weiß niemand. Aber wir haben den Erzbischof von Canterbury angerufen und nur gesagt: 'Schau, dieses Ding, dieses Spektakel ist für die Welt, aber wir wollen unsere Vereinigung zwischen uns.' Also, die Gelübde, die wir in unserem Zimmer eingerahmt haben, sind nur wir zwei in unserem Hinterhof mit dem Erzbischof von Canterbury", so die Amerikanerin. Doch das ist eine Lüge.

Denn eine legale Hochzeit war das nicht! In England müssen mindestens zwei Trauzeugen anwesend sein und die Trauung muss an einem öffentlichen Ort stattfinden. Die Hochzeit war also nicht offiziell.

Das müssen die beiden jetzt selber zugeben. "Das Paar tauschte einige Tage vor seiner offiziellen/legalen Hochzeit am 19. Mai im Privaten persönliche Gelübde aus", verrät ein Sprecher der beiden nun gegenüber "Today".

