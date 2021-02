Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt schießt der Palast zurück

Wie es in der Pressemitteilung heißt, wollen Meghan und Harry in ihrem Interview "den Eintritt in das Leben als Royal, Ehe, Mutterschaft, philanthropische Arbeit bis hin zum Umgang mit dem Leben unter starkem öffentlichen Druck" beleuchten. Ein erneuter Schlag gegen die Krone. So ist es auch kaum verwunderlich, dass das royale Statement zu dem geplanten Interview alles andere als erfreulich ausfällt...