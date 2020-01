Herzogin Meghan und Prinz Harry: Jetzt schlägt der Palast zurück!

Es war die Schocknachricht der Woche: Scheinbar aus heiterem Himmel verkündeten (35) und (38) ihren Rückzug vom Königshaus. Doch was wie eine spontane Entscheidung aussieht, ist in Wahrheit ein eiskalt ausgeklügelter Plan, für dessen Umsetzung das Paar schon lange heimlich die Fäden gezogen hat.

Dass Baby Archie bei der Nanny in Kanada geblieben ist, spricht Bände. Für gerade mal drei Tage schaute Herzogin Meghan nach ihrer sechswöchigen Auszeit im heimischen Königreich vorbei, um den verprellten Briten nett ins Gesicht zu lächeln und sich bei den Kanadiern noch mal vielsagend für deren Gastfreundschaft und Herzlichkeit zu bedanken. Vermutlich hat sie nicht mal ihre Koffer ausgepackt, bevor sie wieder in den Flieger stieg und über den Atlantik entschwand. Sie hätte von Anfang an nicht vorgehabt, nach ihrem Urlaub länger in England zu bleiben, sagen Insider, und würde auch nicht planen, in absehbarer Zeit wiederzukommen. Warum auch, schließlich hat sie ihren Kopf durchgesetzt…

Herzogin Meghan ließ Harry allein zurück

Ihren Mann ließ sie zurück – um die Scherben zusammenzukehren, mit der erzürnten Familie zu verhandeln, die lästigen Details zu klären. Eben die Dreckarbeit zu erledigen, nachdem das Paar mit seiner seit Monaten akribisch ausgetüftelten Exit-Strategie die kalt erwischt hatte. Wie es heißt, wusste wirklich niemand aus der Familie Bescheid. Auch soll erst zehn Minuten bevor Harry und Meghan ihren Schritt auf kundtaten, informiert worden sein.

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Queen Elizabeth hat über ihr Schicksal entschieden!

Eine Tatsache, die den Zwist zwischen den einst so eng verbundenen Brüdern noch weiter anheizen dürfte. Zumal das Ehepaar Sussex die Bombe auch noch ausgerechnet einen Tag vor Kates 38. Geburtstag platzen ließ – und der Schwägerin damit gründlich das Fest verdarb. Dass die Sussex-Royals der Herzogin dann auch noch per Instagram scheinheilig alles Gute wünschten, brachte das ohnehin erboste Volk noch mehr gegen sie auf. „Ach wirklich?“, kommentiert ein wütender User. „Wie wäre es, wenn ihr einmal nicht so egoistisch gewesen wärt und versucht hättet, Kates besonderen Tag nicht mit euren irren Nachrichten zu überschatten?“ Worte, die William und Kate wahrscheinlich unterschreiben würden. Denn die beiden wissen genau, was jetzt auf sie zukommt: noch mehr Arbeit und doppelte Pflichten, denn es gibt ja nicht weniger zu tun, nur weil Harry und Meghan sich in den royalen Ruhestand zurückziehen und künftig lieber auf eigene Faust Karriere machen wollen.

Prinz Harry hat die Familie gegen sich aufgebracht

Denn darauf läuft letztlich der Plan der beiden hinaus: Sie wollen sich in Amerika als Marke etablieren. Praktisch direkt nach der Verkündung ihres Ausstiegs schalteten sie ihre neue Website sussexroyal.com live. So etwas entwirft man nicht mal eben über Nacht, hier wurde lange gefeilt, an Optik und Erklärungen in eigener Sache. Harry arbeitet bereits zusammen mit Talk-Queen Oprah Winfrey an einer - -Produktion; das erste große Interview mit den „Sussexroyals“ (den Namen habe sie sich schützen lassen) ist auch schon angedacht, führen wird es Oprahs beste Freundin Gayle King.

Doch ganz so glatt wie geplant lässt sich der Übergang ins Privatleben wohl nicht an. Der Palast tobt und sinnt auf Rache. Vor allem die Art, wie Harry und Meghan ihren Ausstieg inszeniert haben, wie sie allen diplomatischen Bemühungen um Schadensbegrenzung mit ihrem eigenwilligen Statement zuvorgekommen sind, sorgt für böses Blut. Die Queen ist bitter enttäuscht, soll außer sich vor Wut sein, droht, dem abtrünnigen Paar den Geldhahn zuzudrehen. Doch damit dürfte den verletzten Gefühlen noch lange nicht Genüge getan sein. Die anstehenden Verhandlungen würden „kompliziert“, ließ ein Palastsprecher schmallippig verlauten. Das heißt im Klartext nichts anderes als: Zieht euch warm an, Harry und Meghan, denn jetzt wird es schmutzig …

