Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt schlagen Kate und William zurück!

Nach der Hochzeit von Meghan und Harry lag die ganze Hoffnung auf den jungen Royals, sodass viele davon ausgingen, dass Kate, William, Meghan und Harry die neue Spitze der britischen Krone bilden. Doch dann kam alles anders. Meghan und Harry traten aus dem Königshaus aus und Kate und William übernahmen die Aufgaben der beiden alleine. Doch wie es scheint, haben sich William und Kate nun neue Verbündete aus den eigenen Reihen gesucht: Prinzessin Eugenie und ihrem Ehemann Jack Brooksbank. So erklärt ein Insider, laut "OK!": "Kate und William wollen Meghan und Harry zeigen, dass sie gut ohne sie klarkommen." Oh je! Doch damit nicht genug...