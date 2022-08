Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt setzen sie ihr Leben aufs Spiel

Wo Meghan ist, muss man nicht lange nach Alvarez suchen. Bei öffentlichen Auftritten ist er seit einigen Wochen höchstpersönlich zur Stelle, um seine rampenlichtsüchtige Klientin zu beschützen. Er ist rund um die Uhr in ihrer Nähe und hat natürlich auch stets ein wachsames Auge auf ihre Kinder Archie (3) und Lilibet (1). Das Thema Sicherheit spielt seit jeher eine wichtige Rolle im Hause Sussex. Der durch den frühen tragischen Tod seiner geliebten Mutter Diana († 36) traumatisierte Harry ist so besorgt um seine Familie, dass er für einen angemessenen Schutz bei Besuchen in England sogar vor Gericht ziehen will.

Dass er und Meghan in ihrem Alltag auf einen renommierten Security-Experten setzen, ist daher nicht überraschend – ob Alvarez wirklich die beste Option ist, bleibt allerdings fraglich. Der hat sich zwar im Laufe der Jahre unter den Reichen, Schönen und Berühmten einen Ruf erarbeitet, beschützte bereits Weltstars wie die Band One Direction und Michael Jackson († 50) – er war sogar derjenige, der in der Nacht, als der King of Pop in seinem eigenen Bett starb, die Einsatzkräfte rief.