Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt steht ihnen das Wasser bis zum Hals

Wie "Netflix" nämlich vor einigen Wochen bekannt gab, zog sich der Dienst aus dem Vertrag mit Harry und Meghan vollständig zurück! Für das ehemalige royale Paar definitiv ein herber Schlag! So vermutet nun auch Königshaus-Experte Richard Palmer laut "Express": "Es hat wieder einmal die Frage aufgeworfen, wie lange sie so weitermachen können und ob sie nicht darüber nachdenken sollten, wieder in den Schoß der Familie zurückzukehren." Autsch! Harte Worte, die so an Meghan und Harry sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Wie es für die beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!