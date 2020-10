Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jetzt verlieren sie alles!

Laut einer Umfrage, die das britische Magazin "Tatler" durchführte, sind aktuell 68 Prozent der Umfrageteilnehmer der Meinung, dass das Paar in der Öffentlichkeit auf ihre royalen Titel verzichten soll. An der Befragung nahmen insgesamt 4.174 volljährige Briten teil. Autsch! Was für ein bitterer Schlag für Meghan und Harry! Ob die beiden dieser Forderung wohl nachkommen werden? Wir können gespannt sein...