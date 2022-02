Herzogin Meghan und Prinz Harry: Jetzt verlieren sie alles!

Was wir am Podcasting lieben, ist, dass wir uns alle einen Moment lang mit anderen verbinden können.“ Mit diesen Worten hatten Meghan (40) und Harry (37) im Dezember 2020 ihren Podcast "Archewell Audio" angekündigt. Doch seit der ersten Folge mit Elton John passierte – nichts! Will sich etwa niemand mit dem Paar "verbinden"?

Auch interessant