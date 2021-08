Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jubel-News! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Meghan feiert die Sorgen weg

Wie der britische "Mirror" enthüllt, wird Meghan an ihrem Geburtstag keine riesige Mega-Party veranstalten. Stattdessen habe sie nur ihre engsten Freunde und ihre liebsten Familienmitglieder eingeladen - insgesamt etwa 65 Personen. Ein Insider berichtet, dass sie den beliebten Party-Planer Colin Cowie mit der Organisation beauftragt hat. Den Tipp soll Meg von ihrer guten Freundin Oprah bekommen haben, denn Cowie plante schon Partys für Stars wie Kim Kardashian, Tom Cruise und Jennifer Aniston. Eine Location soll sie übrigens nicht mieten wollen. Stattdessen soll das Fest in ihrem luxuriösen Haus in Santa Barbara stattfinden.

Und worauf kann die dunkelhaarige Schönheit sich sonst noch freuen? Offenbar hat Harry eine Torte bei einem Konditor in der Nähe in Auftrag gegeben. Das Paar will laut "Mirror" außerdem auf nachhaltige Köstlichkeiten aus der Region setzen und Weine aus der Region anbieten. Klingt so, als könnten sich Meghans Gäste auf eine einzigartige Party freuen...