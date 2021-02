Herzogin Meghan & Prinz Harry: Jubel News - Sie können ihr Glück kaum fassen

Herzogin Meghan kann endlich wieder aufatmen. Nachdem Teile eines privaten Briefes an ihren Vater Thomas Markle plötzlich in der Zeitung gelandet waren, zog die Ehefrau von Prinz Harry vor Gericht. Nach einem langen und harten Kampf hat sie den Rechtsstreit gegen "Associated Newspapers" nun gewonnen! Und das ist nicht die einzige Sache, über die sie sich freuen kann...