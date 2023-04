Herzogin Meghan & Prinz Harry: Juhu, Baby Nummer 3!

Aber bei Meghan gibt es noch einen zweiten Grund. Und das ist der eigentliche Baby-Skandal, den Meghan am liebsten vertuscht gesehen hätte: Sie will ihre Baby-Nachricht erst am 6. Mai verkünden — ausgerechnet an dem Tag, an dem König Charles gekrönt wird!

Meghans hinterhältiges Kalkül dabei ist, dass die Baby-Nachricht am Krönungstag wie eine Bombe einschlagen und alle Welt über sie reden wird — und weniger über Charles. Meghan würde also die Schlagzeilen dominieren und wäre damit wichtiger als der König.

Das ist ein infamer Plan so ganz nach Meghans Geschmack. Sie hasst das Königshaus bis aufs Blut, bekämpft es mit allen Mitteln. Und wie man sieht, schreckt sie nicht davor zurück, sogar ein unschuldiges Baby mit in ihr übles Spiel hineinzuziehen.

Dass ihre Schwangerschaft inzwischen — zumindest gerüchteweise — enthüllt worden ist, macht Meghan einen dicken Strich durch die Rechnung. Damit niemand ihren Bauch sehen soll, hält sie sich von der Öffentlichkeit weitestgehend fern. Trotzdem sickert die Nachricht durch und jetzt wird es ihr wohl kaum noch möglich sein, den Baby-Skandal bis Mai zu vertuschen!