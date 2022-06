Herzogin Meghan & Prinz Harry: Klinikeinweisung! Es sieht düster aus

Meghan lässt ihren Vater im Stich

Währenddessen wurde ihr Vater Thomas mit Sauerstoffmaske im Krankenwagen in ein Krankenhaus in seiner Wahlheimat Tijuana, Mexiko gebracht. Doch sein Zustand war wohl so ernst, dass man sich entschied, ihn über die Grenze in eine Klinik in die USA zu verlegen. Nach San Diego (Kalifornien) – nur ein paar Autostunden entfernt von der Villa seiner Tochter Meghan in Montecito. Und der Verdacht auf Schlaganfall schien sich zu bewahrheiten: Denn Meghans Vater konnte nicht mal mehr mit den Sanitätern sprechen, seine Symptome nur noch auf ein Blatt Papier kritzeln. Wie furchtbar!

Doch die Herzogin sah darin keinen Grund, ihren schwerkranken Vater zu besuchen. Ihr Verhältnis ist seit Jahren zerrüttet. Eine Versöhnung am Krankenbett? Für sie ausgeschlossen! Und auch für die Krankenhausrechnung wird ihr Vater wohl allein aufkommen müssen. Ihr Vater ist fünf Tage nach seinem Klinik-Aufenthalt entlassen worden, kann immer noch nicht wieder sprechen. Eine Therapie wird wohl nötig sein. Aber auf einen Besuch seiner Tochter Meghan wird er sicher weiter vergebens hoffen.

Stattdessen flog die Herzogin lieber im Privatflieger nach Texas, um nach einem Amoklauf in einer Grundschule weiße Blumen abzulegen. An sich eine rührende Geste – allerdings war Meghan sehr wohl bewusst, dass sie dabei fotografiert wird. So zeigen die Bilder eine bewegte Herzogin von Sussex, wie sie ganz volksnah in Turnschuhen, Jeans, T-Shirt und Baseballkappe bei den aufgestellten Kreuzen, für die getöteten Kinder, innehält.

